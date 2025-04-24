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Глебов: «Личка хочет и любит, чтобы мы играли с мячом»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал работу с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

«Марцел Личка — хороший тренер. Для меня перспектива — играть, стараться, продолжать делать то же самое, что делал. Я бы не хотел сравнивать Личку с Валерием Карпиным. Какое бы качество выделил у Лички? Хочет и любит, чтобы мы играли с мячом», — цитирует Глебова ТАСС.

21 февраля «Динамо» объявило о переходе хавбека из «Ростова». 25-летний россиянин выступал за «Ростов» с 2019 года и был капитаном команды. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых передач.

За бело-голубых хавбек провел 6 матчей, но не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
Данил Глебов
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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