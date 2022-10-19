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Сегодня, 13:15

Глебов объяснил, что мотивирует игроков «Ростова» выходить на поле

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что является главной мотивацией для молодых игроков команды из Ростова-на-Дону.

— Что вам позволяет сохранить мотивацию?

— Игроки добились чего-то? Команда чего-то добилась? Ну вот.

— Это ваша внутренняя мотивация? Вы поговорили и так решили?

— У нас молодая команда. У каждого футболиста должна быть мотивация. Можно сказать, что молодые футболисты у нас в «Ростове» легко попадают в основную команду. У них должна быть запредельная мотивация доказать, что они не просто так сюда попали. Они должны доказывать, получать больший контракт в клубе.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
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