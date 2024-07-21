Глебов оценил дебют голкипера «Ростова» Ятимова

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов дал оценку дебюту нового голкипера команды Рустама Ятимова.

«Насколько тяжело с новым вратарем? Рустам старался все делать качественно, опасности у наших ворот не было. Поэтому во всем, что касается игры с мячом, глобально было хорошо — у него и вообще у команды», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

26-летний голкипер сборной Таджикистана Ятимов стал игроком «Ростова» в июне 2024 года. В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/25 ростовчане на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (0:0).