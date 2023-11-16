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Сегодня, 14:54

Глебов оценил перспективы «Ростова» финишировать в топ-4 РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил перспективы команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«За последнее время «Ростов» прибавил и в игре? В целом да, — говорит Глебов. — Два последних месяца мы держали неплохой уровень. Где-то не выигрывали: с ЦСКА, «Балтикой», «Краснодаром» упускали очки, ведя в счете. Но по выполнению требований главного тренера все было на уровне. Если продолжать работать так, как сейчас, делать то, что тренируем, все должно быть нормально. Верим тренерам — если будем выполнять их требования, все будет хорошо. Повторить результат прошлого сезона? Если будет такое отношение, верю в то, что может быть результат того сезона. В принципе, если брать отрезок после матча сборной против Катара и до сих пор, эти два месяца, мы достаточно сильно играли», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

После 15 туров «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glebov-otsenil-perspektivy-rostova-finishirovat-v-top-4-rpl/
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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