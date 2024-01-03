Глебов оценил свою игру в 2023 году

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что прошедшей год получился для него двояким по ощущениям.

«Год получился таким непонятным. Плохой старт в этом сезоне, наверное, не очень хорошая концовка прошлого сезона. Двоякие ощущения, — сказал Глебов. — Что касается сборной России, то хорошие отрезки были с Камеруном, с Кубой по атмосфере было хорошо. Я думаю, что нужно проводить больше матчей в России. Доволен ли годом в плане карьеры? Нормально», — приводит слова Глебова ТАСС.

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов провел за «Ростов» 24 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.