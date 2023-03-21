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Глебов: «Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на информацию о том, что судьи помогают ростовской команде, назначая пенальти.

«Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так — постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело — тренироваться и играть», — цитирует «РБ Спорт» Глебова.

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-kogda-rostov-pribivali-sud-i-chto-to-nikto-nichego-ne-govoril/
Данил Глебов
Футбол
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