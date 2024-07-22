Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Глебов: «Все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов считает, что пока рано называть «Зенит» чемпионом.

В 1-м туре РПЛ ростовчане сыграли вничью с ЦСКА (0:0), а сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:0).

«Все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим. Через тур играем с ними, поэтому давайте загадывать не будем. Будем готовиться. Какую задачу ставим перед собой? Выигрывать в каждой следующей игре. У меня именно такая задача — выигрывать у каждой команды», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
4
Обсудить
Читайте также
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Пари НН» — «Рубин»: команды обменялись голами в первые пять минут матча
Защитник «Ростова» Сако: «Мы можем бороться за топ-4»
«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Глушаков заявил, что чувствовал несправедливость из-за неучастия в матчах РПЛ
«Пари НН» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Кузьмичев — о Соболеве: «Показывая такую игру, он делает антирекламу себе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Глушаков заявил, что чувствовал несправедливость из-за неучастия в матчах РПЛ

«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ