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Глебов: «Переход в «Динамо» был тяжелый, в «Ростове» полюбил город и команду»

Сергей Ярошенко
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Полузащитнику Данилу Глебову прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Динамо».

«Ростов» и «Динамо» — две разные команды, чего их сравнивать, в «Ростове» было одно, здесь другое. Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи. Трудностей не было, понятно, что глобально тяжелый переход, в «Ростове» долго был, полюбил город, команду, все знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперед для меня, больше возможностей», — цитирует Глебова ТАСС.

21 февраля «Динамо» объявило о переходе хавбека из «Ростова». 25-летний россиянин выступал за «Ростов» с 2019 года и был капитаном команды. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых передач.

За бело-голубых хавбек провел 6 матчей, но не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
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Данил Глебов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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