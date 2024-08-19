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Сегодня, 13:32

Глебов прокомментировал новости по поводу его возможного перехода в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новости по поводу его возможного перехода в «Спартак».

— Что ответите людям, которые пишут про трансфер в «Спартак»?

— Алексей Анатольевич Рыскин сказал «без комментариев». Значит, я тоже без комментариев.

— Вас не раздражают эти новости?

— Пусть пишут.

— Вам это нравится?

— Кайфую! — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ писали, что красно-белые готовы купить полузащитника за 11 миллионов евро.

Глебов перешел в «Ростов» в 2019 году из «Анжи» и с тех пор провел за дончан более 140 матчей.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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