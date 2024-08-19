Глебов прокомментировал новости по поводу его возможного перехода в «Спартак»

Сегодня, 13:32
Капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новости по поводу его возможного перехода в «Спартак».
— Что ответите людям, которые пишут про трансфер в «Спартак»?
— Алексей Анатольевич Рыскин сказал «без комментариев». Значит, я тоже без комментариев.
— Вас не раздражают эти новости?
— Пусть пишут.
— Вам это нравится?
— Кайфую! — цитирует Глебова «РБ Спорт».
Ранее в СМИ писали, что красно-белые готовы купить полузащитника за 11 миллионов евро.
Глебов перешел в «Ростов» в 2019 году из «Анжи» и с тех пор провел за дончан более 140 матчей.