Глебов о поражении от «Факела»: «Так нельзя играть, особенно дома»

Сегодня, 07:10
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).
— Тяжело ли было без Валерия Карпина на бровке? Нет, — приводит слова Глебова «РБ Спорт». — Теория была на базе.
— Не сказывается ли давление?
— Нет.
— Какой был разговор после матча?
— Сказали, что так нельзя играть. Особенно дома.
— Знали ли, что результат вашего матча влияет на чемпионство «Зенита»? Что «Зенит» может стать завтра чемпионом?
— Нет, не знали.
?«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.