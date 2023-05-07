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РПЛ

Сегодня, 07:10

Глебов о поражении от «Факела»: «Так нельзя играть, особенно дома»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

— Тяжело ли было без Валерия Карпина на бровке? Нет, — приводит слова Глебова «РБ Спорт». — Теория была на базе.

— Не сказывается ли давление?

— Нет.

— Какой был разговор после матча?

— Сказали, что так нельзя играть. Особенно дома.

— Знали ли, что результат вашего матча влияет на чемпионство «Зенита»? Что «Зенит» может стать завтра чемпионом?

— Нет, не знали.

?«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.

Данил Глебов
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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