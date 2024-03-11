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11 марта, 12:27

Глебов: «Игроки «Краснодара» недовольны судейством? На что жаловаться?»

Сергей Разин
корреспондент
Футболист Данил Глебов
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на недовольство «Краснодара» на судейство в матче 20-го тура РПЛ (2:1).

«Есть ли нам на что пожаловаться? Я думаю, нет. Судьи задали рамки допустимого, на что жаловаться? Большинство желтых карточек было показано за какие-то удары локтями, отмашки. У нас люди получили желтые карточки за эти же моменты. Не нам комментировать, есть специальные службы для того, чтобы оценивать работу судей. Пусть этим занимаются», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. «Краснодар» с 39 очками расположился на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-igroki-krasnodara-nedovol-ny-sudejstvom-na-chto-zhalovat-sya/
Данил Глебов
ФК Краснодар
ФК Ростов
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