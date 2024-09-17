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Глебов: «Трансферные слухи? Каждые полгода какие-то разговоры»

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Капитан «Ростова» Даниил Глебов отреагировал на трансферные слухи под конец летнего заявочного периода.

«Устал ли от трансферных слухов? Привычно, каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил. Мне агент не рассказывает, кто мною интересуется», — сказал Глебов «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику дончан со стороны ЦСКА и «Спартака». После 8 туров чемпионата России «Ростов» занимает 7-е место, набрав 11 очков.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов

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