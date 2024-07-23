Глебов рассказал, что мечтает играть в Европе

Капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что у него есть мечта выступать за европейскую команду.

«Есть ли цель или мечта попасть в Европу? Есть, но давайте мы будем смотреть объективно. Мне надо во всем прибавить, чтобы туда попасть. В чем именно? Наверное, неправильно, если я буду отвечать на этот вопрос», — сказал Глебов «РБ Спорт».

24-летний футболист перешел в «Ростов» в январе 2019 года. С тех пор он провел за дончан 169 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.