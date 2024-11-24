Глебов рассказал, что немного испугался при посадке в Москве в условиях тайфуна

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал погодные условия в выездном матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Читали новости перед матчем, смотрели прогноз, что тайфун идет. Что-то много тайфунов в нашей жизни стало. Во Вьетнаме, в Москве — то дождь, то снег. Во втором тайме хорошо играли, матч двигали, достаточно внимательно сыграли в обороне. Посадка в аэропорту? Садились не очень хорошо, было чуть страшновато. Маленько болтало самолет», — сказал Глебов «РБ Спорт».

После 16 туров «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.