Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:44

Глебов рассказал, что «Ростов» ничего не менял в подготовке к матчу с «Пари НН»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о том, как команда готовилась к матчу 17-го тура чемпионата России с «Пари НН» (4:0).

«Что Карпин поменял в подготовках к матчам? Не могу сказать, что что-то глобально поменялось. Мы должны были начать выигрывать, просто в тех матчах немного не везло», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ ростовчане с 23 очками расположились на 7-й строчке в турнирной таблице. В субботу, 7 декабря, «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра стартует в 16.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Читайте также
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Сегодня
Вчера
Неделя