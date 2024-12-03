Глебов рассказал, что «Ростов» ничего не менял в подготовке к матчу с «Пари НН»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о том, как команда готовилась к матчу 17-го тура чемпионата России с «Пари НН» (4:0).

«Что Карпин поменял в подготовках к матчам? Не могу сказать, что что-то глобально поменялось. Мы должны были начать выигрывать, просто в тех матчах немного не везло», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ ростовчане с 23 очками расположились на 7-й строчке в турнирной таблице. В субботу, 7 декабря, «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра стартует в 16.30 по московскому времени.