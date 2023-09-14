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Сегодня, 03:47

Глебов: «Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что в команде понимают, в чем проблемы были на старте сезона в чемпионате России.

«Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию. В чем эти проблемы? Я думаю, что в первую очередь это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты», — цитируют «Известия» Глебова.

После 6 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России. В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Динамо» (3 сентября).

Источник: https://iz.ru/1573593/aleksei-fomin/dazhe-v-kontce-matcha-s-katarom-golovin-ne-brosil-vesla-rabotal
Данил Глебов
Футбол
ФК Ростов
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