Глебов рассказал, какое качество он хотел бы перенять у Карпина

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, какое качество он хотел бы позаимствовать у главного тренера ростовчан и национальной команды Валерия Карпина.

«Однозначно пофигизм, в том смысле, что он умеет закрывать глаза на ненужное. Меня иногда бесит: команда выигрывает — все красавцы, проигрывает — сразу тот плохой, этот плохой. Если честно, завожусь от разных комментариев. А Георгич умеет абстрагироваться», — цитирует 23-летнего хавбека Sport24.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, футболист является капитаном команды. Также он принял участие в 4 матчах сборной России.