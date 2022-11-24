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24 ноября, 13:31

Глебов рассказал, какое качество он хотел бы перенять у Карпина

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, какое качество он хотел бы позаимствовать у главного тренера ростовчан и национальной команды Валерия Карпина.

«Однозначно пофигизм, в том смысле, что он умеет закрывать глаза на ненужное. Меня иногда бесит: команда выигрывает — все красавцы, проигрывает — сразу тот плохой, этот плохой. Если честно, завожусь от разных комментариев. А Георгич умеет абстрагироваться», — цитирует 23-летнего хавбека Sport24.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, футболист является капитаном команды. Также он принял участие в 4 матчах сборной России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-kakoye-kachestvo-khotelby-perenyat-u-karpina-pofigizm-umeyet-zakryvat-glaza-na-nenuzhnoye
Валерий Карпин
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Данил Глебов
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