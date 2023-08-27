Глебов рассказал, о чем говорил с судьями после поражения от «Пари НН»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему разговаривал с арбитрами после матча с «Пари НН» (0:1) в шестом туре РПЛ.

«О чем говорил с судьями после матча? Спросил, почему так мало добавляют. Считаю, три компенсированные минуты для такой игры — очень мало. Вратарь «Пари НН» очень долго вводил мяч в игру, замены были, подключали VAR. Надо побольше играть. По решениям арбитра в игре никаких вопросов не было», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» с семью очками занимает десятое место в РПЛ после шести туров. В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Динамо». Игра пройдет 3 сентября.