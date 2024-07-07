Глебов рассказал о готовности «Ростова» к новому сезону РПЛ

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал готовности команды к новому сезону РПЛ.

«У нас еще большей десяти дней до старта чемпионата, работаем. Нам еще готовиться и готовиться. Думаю, что к началу сезона мы подойдем в хорошей форме», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

6 июля в товарищеском матче ростовчане в гостях со счетом 2:3 проиграли «Краснодару».

Свой первый матч в РПЛ сезона-2024/25 «Ростов» проведет против ЦСКА.