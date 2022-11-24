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24 ноября, 12:43

Глебов рассказал о первой встрече с Карпиным

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о своей первой встрече с Валерием Карпиным.

«Я только подписал контракт, и меня сразу отправили на весы на измерение жира. На следующий день Карпин собрал нас в зале. Говорит: «Да уж, привезли нам футболистиков. Для меня это было неожиданно. Думал, спокойно познакомимся, а тут такое. Но потом я понял, что Георгичу свойственно так общаться», — цитирует 23-летнего хавбека Sport24.

Глебов — воспитанник клуба «Томь», в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотива», в 2017 перешел в «Анжи», где дебютировал в РПЛ.

Полузащитник перешел в «Ростов» в январе 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-pervaya-vstrecha-s-karpinym-sobral-nas-v-zale-govorit-da-uzh-privezli-futbolistikov
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Данил Глебов
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