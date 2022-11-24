Глебов рассказал о первой встрече с Карпиным

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о своей первой встрече с Валерием Карпиным.

«Я только подписал контракт, и меня сразу отправили на весы на измерение жира. На следующий день Карпин собрал нас в зале. Говорит: «Да уж, привезли нам футболистиков. Для меня это было неожиданно. Думал, спокойно познакомимся, а тут такое. Но потом я понял, что Георгичу свойственно так общаться», — цитирует 23-летнего хавбека Sport24.

Глебов — воспитанник клуба «Томь», в 2015 году играл в молодежной команде «Локомотива», в 2017 перешел в «Анжи», где дебютировал в РПЛ.

Полузащитник перешел в «Ростов» в январе 2019 года.