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24 ноября, 12:05

Глебов рассказал, за что его отчислили из «Локомотива»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, за что его отчислили из академии «Локомотива».

«Прогуливал учебу. Сейчас немного стыдно. Лучше бы учился. А тогда — совсем молодой, ветер в голове. Мне сделали одно предупреждение, второе, третье. Четвертое стало последним. Сказали: можешь и дальше у нас заниматься футболом, но жить в интернате больше не будешь, снимай квартиру сам. Таких возможностей у меня не было. Мама — учитель английского — тогда была беременна. Лишних денег не было», — цитирует хавбека Sport24.

Глебов выступал за молодежку «Локомотива» в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Анжи».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-iz-akademii-lokomotiva-menya-otchislili-iz-za-togo-chto-progulival-uchebu-seychas-nemnogo-stydno
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Данил Глебов
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