Глебов рассказал, за что его отчислили из «Локомотива»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, за что его отчислили из академии «Локомотива».

«Прогуливал учебу. Сейчас немного стыдно. Лучше бы учился. А тогда — совсем молодой, ветер в голове. Мне сделали одно предупреждение, второе, третье. Четвертое стало последним. Сказали: можешь и дальше у нас заниматься футболом, но жить в интернате больше не будешь, снимай квартиру сам. Таких возможностей у меня не было. Мама — учитель английского — тогда была беременна. Лишних денег не было», — цитирует хавбека Sport24.

Глебов выступал за молодежку «Локомотива» в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Анжи».