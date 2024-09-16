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Сегодня, 15:24

Глебов считает, что «Краснодар» не заслуживал победы в матче с «Ростовом»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 8-го тура РПЛ (0:2).

«Чего «Ростову» не хватило? Голов, проблема в реализации. Как исправлять? Тренироваться еще больше. Удивил ли чем-то «Краснодар»? Нет. Заслуженно или незаслуженно победил — не знаю. Наверное, больше нет, чем да», — сказал Глебов.

«Ростов» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав11 очков. В следующем туре желто-синие дома примут махачкалинское «Динамо». Матч состоится 22 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт

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