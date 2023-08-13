Глебов считает, что Захарян сможет заиграть в Испании

Хавбек «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новости о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Реал Сосьедад».

«Потянет ли Арсен уровень Испании? Да, хороший футболист. Большой плюс для него. Думаю, у него все сложится. Хотели ли бы я поиграть в Европе? Да, хотел бы. За кого? Не знаю, пусть предлагают», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.