Глебов — о словах Карпина про отставку: «Когда нет результата, человек устает психологически»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в комментарии «СЭ» отреагировал на высказывания главного тренера команды Валерия Карпина о возможной отставке.

«Понятно, что, когда нет результата, человек устает психологически и где-то говорит на эмоциях. Думаю, когда улучшим результат, не будет таких разговоров», — сказал Глебов «СЭ».

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.