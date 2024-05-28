Глебов: «Для меня лучший игрок РПЛ — Тюкавин»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о лучшем футболисте минувшего сезона чемпионата России.

— Лучший футболист сезона? Тюка, — приводит слова Глебова «РБ Спорт». — Молодой парень, много и красиво забивал, был полезен, поэтому можно его выделить.

— Но Кассьерра тоже много забивал и тоже красиво: например, отмененный гол в ваши ворота.

— Его не засчитали. А Костя пяткой забил красивый гол — его засчитали.

В минувшем сезоне форвард «Динамо» провел 30 матчей в РПЛ, забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим сезона, а также автором лучшего гола.