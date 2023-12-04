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Сегодня, 12:33

Глебов высказался о матче с ЦСКА и погодных условиях, при которых проходила игра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о матче с ЦСКА и погодных условиях, при которых проходила игра.

«Почему матч состоялся? Наверное, для забавы — чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться. Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им — кто был на стадионе или у телевизора — понравилась игра? Думаю, нет. То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед — а там как пойдет. Что сказал Карпин? Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу. Спросил у судьи — ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать. В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение. Потому что я у него спрашиваю — он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно. Он сказал — это не я принял решение, кто-то сказал. Что нужно, чтобы таких матчей не было? Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» — «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал человека, который принял решение проводить матч с ЦСКА в снегопад, «дебилом».

Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-sud-ya-mne-skazal-chto-reshenie-igrat-match-prinimal-ne-on/
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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