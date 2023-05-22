Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:38

Глебов: «Ростов» сделает все возможное, чтобы закончить сезон на мажорной ноте»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в последних матчах.

«Друзья. Все, что можно сказать о наших последних матчах — это то, что непозволительно так играть в концовке сезона, когда ты борешься за самые высокие места. Поверьте, каждый в команде очень сильно переживает и прилагает все силы, чтобы исправить ситуацию. Не хочется искать оправданий, нужно стиснуть зубы и показать максимальный результат в двух оставшихся играх. Мы сами задали планку и должны ей соответствовать. Мы видим и очень ценим поддержку наших болельщиков, которые рядом с командой и дома,и на выездных матчах, и не только во время побед, но и в такие тяжелые моменты, как сейчас. Обещаю, что мы сделаем все зависящее от себя, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», — написал Глебов в социальной сети.

«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах «Ростов» сыграет с «Ахматом» (28 мая) и с ЦСКА (3 июня).

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заварзин заявил, что Соболев заслуживает самого жесткого наказания

Кордоба назвал Сафонова лучшим вратарем в РПЛ