Глебов: «Ростов» сделает все возможное, чтобы закончить сезон на мажорной ноте»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о результатах команды в последних матчах.

«Друзья. Все, что можно сказать о наших последних матчах — это то, что непозволительно так играть в концовке сезона, когда ты борешься за самые высокие места. Поверьте, каждый в команде очень сильно переживает и прилагает все силы, чтобы исправить ситуацию. Не хочется искать оправданий, нужно стиснуть зубы и показать максимальный результат в двух оставшихся играх. Мы сами задали планку и должны ей соответствовать. Мы видим и очень ценим поддержку наших болельщиков, которые рядом с командой и дома,и на выездных матчах, и не только во время побед, но и в такие тяжелые моменты, как сейчас. Обещаю, что мы сделаем все зависящее от себя, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», — написал Глебов в социальной сети.

«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах «Ростов» сыграет с «Ахматом» (28 мая) и с ЦСКА (3 июня).