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Сегодня, 13:29

Глебов заявил, что частые пенальти «Ростова» связаны с фолами защитников

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов после ничьей в товарищеском матче с Ираном (1:1) высказался о том, что ростовский клуб пробил больше всех пенальти в текущем розыгрыше РПЛ.

«А в чем фартовость? И против нас поставили. Разговоры о том, что мы побеждаем только за счет пенальти? Пусть говорят. Если защитники фолят... Поэтому и ставят», — приводит слова Глебова Sport24.

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-м месте (13 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-pust-govoryat-glebov-o-razgovorakh-pro-chastyye-penalti-rostova
Данил Глебов
Футбол
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