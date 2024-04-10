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Сегодня, 10:37

Глебов: «Для «Ростова» в приоритете каждая игра, неважно, Кубок это или чемпионат»

Алина Савинова
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов отметил, что для ростовчан в приоритете каждая игра в чемпионате и FONBET Кубке России.

«В приоритете остается Кубок или чемпионат? Каждая игра. Неважно, чемпионат это или Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

Также он ответил на вопрос о том, обсуждался ли в команде тот факт, что в этом году будет ровно 10 лет, как «Ростов» выиграл Кубок России.

«Нет. Обсуждали только, что каждый матч будем выходить и стараться добиваться хорошей игры и результата», — добавил футболист.

На данный момент «Ростов» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре желто-синие сыграют против «Факела».

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ростов
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