Глебов: «Для «Ростова» в приоритете каждая игра, неважно, Кубок это или чемпионат»

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов отметил, что для ростовчан в приоритете каждая игра в чемпионате и FONBET Кубке России.

«В приоритете остается Кубок или чемпионат? Каждая игра. Неважно, чемпионат это или Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

Также он ответил на вопрос о том, обсуждался ли в команде тот факт, что в этом году будет ровно 10 лет, как «Ростов» выиграл Кубок России.

«Нет. Обсуждали только, что каждый матч будем выходить и стараться добиваться хорошей игры и результата», — добавил футболист.

На данный момент «Ростов» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре желто-синие сыграют против «Факела».