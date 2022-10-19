Глебов заявил, что не оформил бы Fan ID на месте активных болельщиков

Сегодня, 13:30
Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал об общении с болельщиками ростовской команды по вопросу Fan ID.
— В октябре соберется круглый стол Государственной думы РФ. Ты веришь, что возможны изменения в этом вопросе?
— Надеюсь, что болельщикам пойдут навстречу. Как-то, наверное, решат этот вопрос.
— То есть отменят?
— Не знаю, может, и отменят. По мне должен быть разговор с лидерами фанатского движения всех команд. Мне кажется, нужно выслушать друг друга и принять удобное для всех решение.
— Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.
— У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.
— Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?
— Не знаю. Если активным болельщиком, нет.
«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).
Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь