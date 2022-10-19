Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Глебов заявил, что не оформил бы Fan ID на месте активных болельщиков

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото Global Look Press

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал об общении с болельщиками ростовской команды по вопросу Fan ID.

— В октябре соберется круглый стол Государственной думы РФ. Ты веришь, что возможны изменения в этом вопросе?

— Надеюсь, что болельщикам пойдут навстречу. Как-то, наверное, решат этот вопрос.

— То есть отменят?

— Не знаю, может, и отменят. По мне должен быть разговор с лидерами фанатского движения всех команд. Мне кажется, нужно выслушать друг друга и принять удобное для всех решение.

— Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.

— У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.

— Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?

— Не знаю. Если активным болельщиком, нет.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
1
3
Читайте также
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Иванов заявил, что клуб еще не получал приглашения на круглый стол, посвященный Fan ID

Мостовой: «Соболева сравнивают с Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли»