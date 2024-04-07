Глебов заявил, что «Ростов» хотел подарить президенту клуба победу на день рождения

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что игроки хотели подарить президенту клуба Арташесу Арутюнянцу на день рождения.

— Что команда подарила президенту на день рождения?

— Хорошую игру, наверное. Но не очень хороший результат, — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

— Может быть, подарили какую-то вещь?

— Нет. Хотели победу подарить, но чуть-чуть не получилось.

В субботу, 6 апреля, «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в рамках 23-го тура РПЛ. На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 встречи.