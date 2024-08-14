Глебов заявил, что «Ростову» не хватает стабильности в матчах

Сегодня, 14:55
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча FONBET Кубка России против «Химок» (3:1) рассказал, почему у команды получается играть два разных тайма в течение одной игры.
— Показалось, что у «Ростова» было два разных тайма. С чем бы вы это связали?
— Стали много терять мяч, поэтому так получилось.
— В матче с «Рубином» тоже было два разных тайма, как это объяснить?
— Так получается. Не хватает стабильности, чтобы полностью 90 минут играть на одном уровне.
— Что у «Ростова» в приоритете?
— Выигрывать в каждом матче.
— Что бы вы хотели выиграть — Кубок или чемпионат?
— Выиграть хоть что-то, — цитирует Глебова «РБ Спорт».
После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в группе В.