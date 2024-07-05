Бейл — о коронной песне в караоке: «Memories рэпера Macan. Готов пойти на его концерт в Самаре!»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» назвал свою коронную песню в караоке.

— Как у тебя появилась идея открыть Telegram-канал?

— Другие известные соцсети были заблокированы, а я хотел, чтобы у болельщиков была возможность следить за моими успехами и жизнью.

— Там давно нет кружков! Почему?

— Сначала я сделал это традицией и записывал видео после игр. Но с зимы я не играл... В новом сезоне возродим эту историю. Особенно после победных матчей.

— Гаэль Ондуа тоже ведет Telegram-канал и на День России даже спел гимн РФ! Когда ждать от тебя подобного?

— Пою я ужасно, ха-ха! Не думаю, что люди готовы к такому.

— Слышал, что ты очень любишь петь в караоке.

— В караоке — да, но не на большую аудиторию. Прошу вас, не надо! Не хочу шокировать людей.

— Часто ходишь в караоке?

— Иногда, чтобы немного перезагрузиться.

— Какая у тебя коронная песня?

— Memories рэпера Macan. Песня на русском языке, ее было легко выучить.

— Знаком с Macan?

— Несколько раз видел его в соцсетях, но лично — нет, не знакомы. Если он приедет в Самару, готов пойти на его концерт!

Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.