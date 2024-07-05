Сегодня, 18:15
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» назвал свою коронную песню в караоке.
— Как у тебя появилась идея открыть Telegram-канал?
— Другие известные соцсети были заблокированы, а я хотел, чтобы у болельщиков была возможность следить за моими успехами и жизнью.
— Там давно нет кружков! Почему?
— Сначала я сделал это традицией и записывал видео после игр. Но с зимы я не играл... В новом сезоне возродим эту историю. Особенно после победных матчей.
— Гаэль Ондуа тоже ведет Telegram-канал и на День России даже спел гимн РФ! Когда ждать от тебя подобного?
— Пою я ужасно, ха-ха! Не думаю, что люди готовы к такому.
— Слышал, что ты очень любишь петь в караоке.
— В караоке — да, но не на большую аудиторию. Прошу вас, не надо! Не хочу шокировать людей.
— Часто ходишь в караоке?
— Иногда, чтобы немного перезагрузиться.
— Какая у тебя коронная песня?
— Memories рэпера Macan. Песня на русском языке, ее было легко выучить.
— Знаком с Macan?
— Несколько раз видел его в соцсетях, но лично — нет, не знакомы. Если он приедет в Самару, готов пойти на его концерт!
Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.