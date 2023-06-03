Бейл — после победы над «Спартаком»: «Очень устал, хочу домой в Нидерланды»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о своих эмоциях после победы над «Спартаком» в матче 30-го тура РПЛ (1:0).

«Эмоции? Очень устал, хочу домой сразу в Нидерланды. А потом в отпуск на Ибицу. Буду ли сегодня праздновать? Да, чуть-чуть», — цитирует Бейла Sport24.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

Бейл выступает за самарскую команду с 2021 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.