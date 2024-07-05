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Сегодня, 16:45

Бейл: «С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» поделился мнением о гонке за чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.

«Для РПЛ это невероятная развязка! Сразу три команды в последнем туре боролись за чемпионство — было очень интересно. Думаю, это приковало больше внимания к лиге», — сказал Бейл «СЭ».

Защитник «Крыльев Советов» также рассказал, за счет чего командные результаты могут улучшиться.

«С момента моего приезда в «Крылья» «Зенит» был недосягаем... Но все команды развиваются. У «Динамо» были хорошие приобретения. «Краснодар» купил качественных футболистов. Главное, чтобы мы никого не продали! А, возможно, даже докупили игроков, которые помогут молодежи в развитии. Это то, что нам нужно. Надеюсь, благодаря этому мы сможем бороться за высокие места», — добавил Бейл.

Гленн Бейл. «Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла

«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров. «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом страны, «Краснодар» занял второе место, а «Динамо» — третье.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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