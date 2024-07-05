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Сегодня, 18:30

Бейл об общении со Слуцким: «Пару раз общались о гольфе. Играю я точно лучше, чем он!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» высказался об общении с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

— Судя по твоим соцсетям, ты следишь за Леонидом Слуцким.

— Ха-ха! Видел, что он сейчас в Китае. Мы пару раз общались с Леонидом Викторовичем — о гольфе.

— О гольфе?

— Да, я иногда играю. Что касается Слуцкого, то мы как-то жили в одном отеле во время сборов. И пересекались, когда он работал в Нидерландах. Что касается гольфа, то я играю точно лучше, чем он!

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После 17 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» располагается на втором месте в таблице с 43 очками, уступая лидирующему «Шанхай Порт» два балла (45).

В следующем матче «Шанхай» примет «Шаньдун Тайшань» 6 июля.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Шанхай Шэньхуа
Гленн Бейл
Леонид Слуцкий
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