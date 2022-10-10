Гленн Бейл считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» рассказал, сможет ли «Спартак» бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

— Что ты думаешь по поводу «Спартака»?

— «Спартак» и «Зенит» точно самые большие команды в России. В прошлом сезоне красно-белые играли не очень, не в свой футбол. Но в этом году они выступают здорово! Логично, что эти две команды занимают первое и второе места у нас в чемпионате.

— Сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне?

— Посмотрим, это будет интересно. Как показала кубковая игра, да. Но «Зенит» играл без своих лидеров. Увидим, что будет в конце чемпионата.

«Зенит» лидирует в чемпионате после 12 туров, «Спартак» идет третьим. Самарский клуб расположился на 11-й строчке.