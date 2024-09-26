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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 12:03

Глейхенгауз рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ.

«В последние годы с этим были проблемы. Хочется верить, что с новым тренером постепенно, даже, может, не в этом сезоне. Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами, а в этом поборемся за чемпионство», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

ФК Спартак (Москва)
Даниил Глейхенгауз

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