Глейхенгауз рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ.

«В последние годы с этим были проблемы. Хочется верить, что с новым тренером постепенно, даже, может, не в этом сезоне. Если все будет идти без смен и переполохов, в следующем сезоне будем чемпионами, а в этом поборемся за чемпионство», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.