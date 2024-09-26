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Сегодня, 12:18

Глейхенгауз сравнил переходы в футболе и фигурном катании: «У нас спортсмены не целуют ромбик»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» сравнил принципиальность переходов в футболе и в фигурном катании.

«Мне кажется, что у нас попроще, чем в футболе. У нас переходы — личное дело каждого спортсмена. Это не так масштабно. Грубо говоря, у нас спортсмены не целуют ромбик и так далее, поэтому проще воспринимается. Это скорее обидно для тренера, а не для фанатов этого спортсмена», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

Ранее Глейхенгауз рассказал «СЭ», почему начал болеть за «Спартак».

Даниил Глейхенгауз

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