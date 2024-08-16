Глейзер: «Думаю, что в РПЛ больше квалифицированных команд, чем в чемпионате Израиля»

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер сравнил уровень РПЛ и чемпионата Израиля.

«Сложно сравнивать чемпионаты России и Израиля. Но я думаю, что в РПЛ больше квалифицированных команд. Чемпионат Израиля тоже хороший. В России много силовых единоборств, много борьбы. Мне это нравится.

Мне также очень нравится работать с главным тренером Сашей Иличем, он и его тренерский штаб очень профессиональны. Это современный тренер. Он много знает о футболе, у него много идей с точки зрения тактики, как прогрессировать индивидуально. Он не работает только ради очков и побед", — приводит слова Глейзера ТАСС.

Глейзер выступает за «Пари НН» с июля 2024 года, перейдя из греческого «Крита». В текущем сезоне 27-летний израильтянин провел 5 матчей и отметился результативной передачей.