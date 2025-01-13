Globo: «Ботафого» готовит новое предложение по Бителло, игрок не вернулся в Москву из отпуска

Полузащитник московского «Динамо» Бителло не приехал в Москву на медосмотр и может перейти в «Ботафого», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, игрок решил остаться в Бразилии на время переговоров с клубом из Рио-де-Жанейро. Клуб намерен сделать бело-голубым новое предложение по трансферу, предыдущие два «Динамо» отклонило (на сумму в 10 и 13 миллионов евро соответственно). Утверждается, что сам футболист хочет играть в Бразилии.

Ранее сообщалось, что при переходе Бителло в московский клуб в 2023 году с игроком было якобы заключено соглашение, что он сможет уйти из команды, если СВО на Украине не завершится в ближайшее время после трансфера.

Контракт 24-летнего бразильца с «Динамо» действует до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал 10 результативных передач.