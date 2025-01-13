Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Globo: «Ботафого» готовит новое предложение по Бителло, игрок не вернулся в Москву из отпуска

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник московского «Динамо» Бителло не приехал в Москву на медосмотр и может перейти в «Ботафого», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, игрок решил остаться в Бразилии на время переговоров с клубом из Рио-де-Жанейро. Клуб намерен сделать бело-голубым новое предложение по трансферу, предыдущие два «Динамо» отклонило (на сумму в 10 и 13 миллионов евро соответственно). Утверждается, что сам футболист хочет играть в Бразилии.

Ранее сообщалось, что при переходе Бителло в московский клуб в 2023 году с игроком было якобы заключено соглашение, что он сможет уйти из команды, если СВО на Украине не завершится в ближайшее время после трансфера.

Контракт 24-летнего бразильца с «Динамо» действует до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал 10 результативных передач.

1
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Читайте также
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
С «Крыльев Советов» требуют почти 900 миллионов рублей долга. Есть риск банкротства клуба
«Торпедо» не стало выкупать Кузьмичева, защитник вернулся в «Локомотив»
Булыкин: «В «Динамо» возлагают большие надежды на Тюкавина»
Абаскаль надеется, что Россию вернут в международные турниры в 2025 году
Лунев заявил, что у «Динамо» есть все для победы в РПЛ в этом сезоне
Агент Солари: «Иностранные клубы двигаются в переговорах быстрее «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя