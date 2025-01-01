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Сегодня, 19:58

Globo: «Ботафого» сделал «Динамо» второе предложение по трансферу Бителло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ботафого» продолжает интересоваться полузащитником «Динамо» Бителло, сообщает Globo.

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые отклонили первое предложение бразильского клуба в размере 10 миллионов евро. По информации Globo, «Ботафого» сделал новое предложение.

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Футбол
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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