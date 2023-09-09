Globo: «Динамо» предложило «Гремио» 10 миллионов евро за полузащитника Бительо

«Динамо» сделало предложение «Гремио» о покупке полузащитника Бительо, сообщает Globo.

По информации источника, московский клуб предложил за бразильцы 10 миллионов евро. Руководство «Гремио» даст ответ в ближайшие несколько дней. Бразильский клуб владеет 70 процентами экономических прав на 23-летнего игрока.

Бительо является воспитанником «Каскавеля». В структуре «Гремио» он находится с 2018 года. За команду полузащитник сыграл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт Бительо действует до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.