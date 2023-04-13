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Сегодня, 18:18

Источник: «Интернасьонал» отказал ЦСКА в досрочном возвращении Марио Фернандеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА делал в «Интернасьонал» запрос о возможном возвращении Марио Фернандеса, но получил отказ, сообщает Globo Esporte.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Фернандеса 5 матчей за клуб, в которых он не отмечался результативными действиями.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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