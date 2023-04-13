Источник: «Интернасьонал» отказал ЦСКА в досрочном возвращении Марио Фернандеса

ЦСКА делал в «Интернасьонал» запрос о возможном возвращении Марио Фернандеса, но получил отказ, сообщает Globo Esporte.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Фернандеса 5 матчей за клуб, в которых он не отмечался результативными действиями.