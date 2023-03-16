Источник: «Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» в ФИФА из-за трансфера Юри Алберто в «Коринтианс»

«Интернасьонал» планирует направить жалобу в ФИФА из-за сделки по переходу Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс», сообщает Globo Esporte.

Зимой 2022 года 21-летний форвард перебрался в «Зенит» из «Интернасьонала». По условиям сделки, бразильский клуб должен был получить 10 процентов с последующей перепродажи игрока, но Алберто в итоге был обменян в «Коринтианс», поэтому формально переход считается бесплатным. Несмотря на это, руководство «Интернасьонала» считает, что клубу все равно полагается компенсация, поэтому планирует направить жалобу на «Зенит» в ФИФА.

Юри Алберто на постоянной основе покинул «Зенит» в январе 2023 года. Взамен петербуржцы получили от «Коринтианса» защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса, который приедет в Россию летом этого года.