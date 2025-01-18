Globo Esporte: руководство «Ботафого» уверено в скором переходе Вендела из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее время станет игроком «Ботафого», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в руководстве бразильского клуба уверены в скором трансфере 27-летнего хавбека. Переговоры между сторонами сильно продвинулись в последнее время.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за сине-бело-голубых, забил два мяча и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.