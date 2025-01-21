Globo: Клаудиньо передумал переходить в «Палмейрас» и продолжит карьеру в Катаре

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался от предложения «Палмейраса» и перейдет в чемпионат Катара, сообщает Globo.

По информации источника , «Палмейрас» в выходные достиг соглашения с петербургской командой об условиях продажи и получил подтверждение от самого футболиста. Однако 21 января представители бразильца оповестили клуб об изменении планов.

«В последние несколько часов, когда мы уже обменивались контрактными черновиками с «Зенитом», мы были удивлены звонком от представителя спортсмена о том, что планы изменились. Мы сделали отличное предложение и игрок принял его. Но это футбол», — прокомментировала ситуацию президент «Палмейраса» Лейла Перейра.

Клаудиньо выступает за выступает за российский клуб с 2021 года. За это время он провел за «Зенит» 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.