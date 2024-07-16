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Сегодня, 22:42

Globo: «Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать детали перехода Клаудиньо

Руслан Минаев
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» не может согласовать детали потенциального перехода полузащитника Клаудиньо во «Фламенго», сообщает Globo.

Российский клуб временно приостановил переговоры из-за разногласий с бразильским клубом. Сине-бело-голубые согласны на рассрочку, но в меньшем объеме.

Бразильская сторона считает, что им удастся заполучить Клаудиньо. Ожидается, что переговоры возобновятся, когда «Зенит» найдет замену полузащитнику.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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