Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

12 апреля, 16:23

Глушаков — о незабитом пенальти Медины: «Так бывает, когда нарушаешь командную дисциплину»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о решении полузащитника красно-белых Хесуса Медины пробить пенальти в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2) вместо Эсекьеля Барко.

«Незабитый пенальти? Надо находиться в команде, чтобы понять, почему Медина решил пробить. Наверное, хотел проявить инициативу. Но когда нарушаешь командную дисциплину, так бывает. А может Барко сам не захотел бить?» — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

7
Денис Глушаков
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Ак Барсу» нужны перемены. Второй раунд — потолок для этой команды
«Авангард» продлит контракт с Ги Буше до 2027 года
Ги Буше — о вылете «Авангарда»: «Не можем просить большего от игроков. «Локомотив» — настоящая машина»
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян: «Когда горели 1-3 и выиграли в овертайме, поняли, что можем вытянуть серию со «Спартаком»
«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор матча Кубка Гагарина
«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя