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Глушаков: «Не знаю, скучают ли без нас в Европе. Может, им чего-то не хватает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, ждут ли в Европе возвращения российских футболистов на международную арену.

— Вам не кажется, что европейским странам безразлично наше отсутствие?

— Я с ними не общаюсь. Не знаю, скучают ли они без нас. Может, им чего-то не хватает.

— В других видах спорта, где наши спортсмены были лидерами все понятно, а в футболе грандиозных результатов не было.

— Одно время не было, а когда-то и были. Команды у нас выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубки, довольно неплохие были результаты. Да, бывало время спадов у сборной, хотя, на чемпионате мира неплохо о себе заявили. Так что не сказал бы, что результатов не было.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Абустин)

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Денис Глушаков
Футбол
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